Fincantieri | naufraga il progetto con i Chantiers ex Stx | «Fatto il possibile»

La vendita dei cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri, bloccata da molti mesi, sta per decadere. Il termine è il 31 dicembre ...

Demolite le navi gemelle Crown e Regal, unite dal triste destino a causa del virus

Ed è stato allora che Fincantieri decise di cambiare il disegno ... Ma il virus ha fatto naufragare anche questo progetto e la nave è stata mandata ad Alang per la demolizione.

Ed è stato allora che Fincantieri decise di cambiare il disegno ... Ma il virus ha fatto naufragare anche questo progetto e la nave è stata mandata ad Alang per la demolizione.