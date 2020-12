Fincantieri | a rischio operazione Stx France | per azienda italiana fatto il possibile 2

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) – Una cosa è certa. Dall’accordo firmato a Lione nel settembre del 2017 tra Italia e Francia e dall’accordo di compravendita per l’acquisizione del 50% (un 1% aggiuntivo sarà dato in prestito dallo Statose in modo da permettere al gruppo guidato da Giuseppe Bono di prenderne il controllo) del capitale di Stxfirmato il 2 febbraio 2018 trae lo Statose rappresentato dall’Agence des Participations de l’Etat (Ape) il mondo è cambiato profondamente. I termini per il perfezionamento dell’accordo finora sono stati già prolungati ripetutamente. Il 17 aprile scorso, infatti, la Dg Competition aveva deciso di sospendere il termine, fissato per il 17 aprile, per la decisione relativa all’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte dicausa ...