Festival Sanremo | Ibrahimovic sarà l’ospite fisso | lo annuncia Amadeus

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il calciatore rossonero sara' ospite al teatro Ariston per tutte le giornate del, dal 2 al 6 marzo ma, ha assicuratonella conferenza stampa de L'anno che verra', non saltera' nessuna partita

SkySport : Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso - trash_italiano : Elodie ed Achille Lauro saranno al Festival di #Sanremo2021: ecco quale ruolo ricopriranno - Eurosport_IT : Zlatan Ibrahimovic sarà al Festival di Sanremo ?????? Lo svedese sarà ospite fisso ma il 3 marzo c'è Milan-Udinese...… - errorenelcuore : RT @AchilleIDOL: Da oggi è ufficiale: farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore ?? Gra… - ciaochiaraa : RT @perchetendenza: 'Achille Lauro': Perché Amadeus ha annunciato che sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021 con cinque 'momenti di… -

Zlatan Ibrahimovic sarà ufficialmente uno degli ospiti fissi al Festival di Sanremo. Ma potrebbe influire sul calendario del Milan.Non è ancora dato a sapersi se Zlatan Ibrahimovic sarà in grado di recuperare dall'infortunio al polpaccio in tempo per i match contro Benevento e Juventus, che il calendario della Serie A propone ai ...