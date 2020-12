Fermo amministrativo | è davvero possibile evitarlo con la vendita dell’auto?

andrewsword2 : RT @SagaceSeguace: @Stefanialove_of @andrewsword2 @welikeduel Sì puoi, però sul premio che otterrai per la tombola é già stato posto il fer… - SagaceSeguace : @Stefanialove_of @andrewsword2 @welikeduel Sì puoi, però sul premio che otterrai per la tombola é già stato posto il fermo amministrativo. - enanias : RT @carladiveroli: Mio fratello riceve la visita dei vigili urbani che gli annunciano il fermo amministrativo della Punto rossa che era di… - DaniGenna : RT @carladiveroli: Mio fratello riceve la visita dei vigili urbani che gli annunciano il fermo amministrativo della Punto rossa che era di… - Nmarru : RT @carladiveroli: Mio fratello riceve la visita dei vigili urbani che gli annunciano il fermo amministrativo della Punto rossa che era di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermo amministrativo

La Legge per Tutti

La Polizia Stradale di Pordenone ha intensificato i controlli finalizzati alla verifica dei giustificati motivi che consentono gli spostamenti in periodo di limitazioni dovuti all'emergenza sanitaria ...Gli agenti hanno contestato ai quattro lo spostamento senza giustificato motivo e in violazione del limite di 2 persone per auto, con sanzioni per un importo totale di oltre 2 mila euro ...