Feltri: «I fessacchiotti che non si vaccinano? Crepino pure, ognuno è libero di morire come vuole» (Di martedì 29 dicembre 2020) Feltri contro “i fessacchiotti” che non si vaccinano. Il direttore editoriale di libero in un commento dal titolo: Vaccino, Vittorio Feltri: i fessacchiotti che rifiutano la puntura? ognuno muore come vuole va all’attacco. «Sabato scorso – si legge su libero – tutte le emittenti televisive hanno trasmesso da mane a sera dei servizi, uno uguale all’altro, in cui si vedeva un camioncino di piccole dimensioni che portava in Italia un carico esiguo di vaccini anticovid. Se fosse arrivata la manna dal cielo, l’evento sarebbe stato ugualmente celebrato. Invece era solamente giunta in patria una quantità irrisoria del farmaco salvavita che servirà a immunizzare poche migliaia di persone. Quelle escluse vadano a farsi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020)contro “i” che non si. Il direttore editoriale diin un commento dal titolo: Vaccino, Vittorio: iche rifiutano la puntura?muoreva all’attacco. «Sabato scorso – si legge su– tutte le emittenti televisive hanno trasmesso da mane a sera dei servizi, uno uguale all’altro, in cui si vedeva un camioncino di piccole dimensioni che portava in Italia un carico esiguo di vaccini anticovid. Se fosse arrivata la manna dal cielo, l’evento sarebbe stato ugualmente celebrato. Invece era solamente giunta in patria una quantità irrisoria del farmaco salvavita che servirà a immunizzare poche migliaia di persone. Quelle escluse vadano a farsi ...

Evidentemente nessun collaboratore di Conte, Arcuri in testa, è stato in grado di acquistare un numero di vaccini idoneo a coprire la richiesta. Quelle escluse vadano a farsi benedire o, meglio, aspet ...

