“Fazio ha speso 150mila euro per avere Clooney”: nuova bomba sulla Rai (Di martedì 29 dicembre 2020) nuova bomba su Fabio Fazio e la Rai. "Chiediamo ai vertici della Rai di sapere se è vero, come riportano alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, che sono stati pagati 150mila euro per ospitare in via esclusiva George Clooney nella trasmissione di Fabio Fazio", riferisce Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, secondo quanto riportato da Il Giornale.A me Clooney piace come attore, ma se questa notizia fosse vera, in un periodo difficile per milioni di Italiani, sarebbe una vergogna.Pubblicato da Matteo Salvini su Lunedì 28 dicembre 2020 Il celebre attore americano è stato ospite in videocollegamento nella puntata di domenica 20 dicembre di Che Tempo Che Fa, su Rai 3. La cifra di 150mila euro per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020)su Fabioe la Rai. "Chiediamo ai vertici della Rai di sapere se è vero, come riportano alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, che sono stati pagatiper ospitare in via esclusiva Georgenella trasmissione di Fabio", riferisce Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, secondo quanto riportato da Il Giornale.A mepiace come attore, ma se questa notizia fosse vera, in un periodo difficile per milioni di Italiani, sarebbe una vergogna.Pubblicato da Matteo Salvini su Lunedì 28 dicembre 2020 Il celebre attore americano è stato ospite in videocollegamento nella puntata di domenica 20 dicembre di Che Tempo Che Fa, su Rai 3. La cifra diper ...

