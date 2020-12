Fauci ha appena ammesso di aver mentito sull’immunità di gregge per ingannarci sul vaccino? (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dottor Anthony Fauci, la “scienza” in persona, o meglio, la scienza approvata dai Democratici, sembra aver appena ammesso di aver mentito sull’immunità di gregge per il COVID-19 per spingere più persone a prendere il vaccino, secondo un nuovo rapporto nel New York Times .In discussione è la percentuale della popolazione necessaria per l’immunizzazione o resistenza al coronavirus – tramite infezione o vaccinazione – affinché la malattia scompaia . All’inizio della pandemia, Fauci ha ripetutamente affermato che era necessaria l’immunità di gregge del ” 60-70% ” per ottenere l’immunità di gregge. A partire da circa un mese fa, tuttavia, la stima di Fauci è ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Il dottor Anthony, la “scienza” in persona, o meglio, la scienza approvata dai Democratici, sembradidiper il COVID-19 per spingere più persone a prendere il, secondo un nuovo rapporto nel New York Times .In discussione è la percentuale della popolazione necessaria per l’immunizzazione o resistenza al coronavirus – tramite infezione o vaccinazione – affinché la malattia scompaia . All’inizio della pandemia,ha ripetutamente affermato che era necessaria l’immunità didel ” 60-70% ” per ottenere l’immunità di. A partire da circa un mese fa, tuttavia, la stima diè ...

