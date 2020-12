Famoso calciatore ospite in tutte le serate del Festival di Sanremo 2021: ecco di chi si tratta (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 di marzo e se la rosa del cast artistico è stata completata, si sta ora via via componendo la parterre di ospiti e co-conduttori che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate. Durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà, il conduttore ha annunciato che Elodie ed Achille Lauro presenzieranno al Festival in un ruolo particolare, del tutto nuovo per i due che, finora, alla kermesse canora avevano partecipato in qualità di concorrenti. Qualche tempo fa era trapelata l’indiscrezione di due possibili nomi che avrebbero potuto condividere il palco dell’Ariston con Amadeus: uno di questi era Gerry Scotti sul quale permane l’ombra del dubbio sulla sua partecipazione. Proprio durante l’odierna conferenza stampa è stato rivelato il nome di un altro ... Leggi su trendit (Di martedì 29 dicembre 2020) Ildiandrà in onda dal 2 al 6 di marzo e se la rosa del cast artistico è stata completata, si sta ora via via componendo la parterre di ospiti e co-conduttori che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque. Durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà, il conduttore ha annunciato che Elodie ed Achille Lauro presenzieranno alin un ruolo particolare, del tutto nuovo per i due che, finora, alla kermesse canora avevano partecipato in qualità di concorrenti. Qualche tempo fa era trapelata l’indiscrezione di due possibili nomi che avrebbero potuto condividere il palco dell’Ariston con Amadeus: uno di questi era Gerry Scotti sul quale permane l’ombra del dubbio sulla sua partecipazione. Proprio durante l’odierna conferenza stampa è stato rivelato il nome di un altro ...

imaginaervum : Amadeus come Augusto Biascica che chiama sul set il figlio per fargli conoscere il calciatore famoso - gorgo147 : @marcodieg marco io tvb ma non fa più ridere, è come quando un calciatore famoso dice di voler cambiare squadra e s… - marianodacasteo : Quindi #Zaniolo ha lasciato per strada Sarascape per scoparsi Madalina Ghenea, di anni 32. Incredibile cosa può vo… - ReErthu : Cioè Antonio avuto successo io facendo il mio lavoro ho avuto successo con i miei piselli e probabilmente diventerò… - IlProfDaLecce : Ho sognato di essere un calciatore famoso e che andavo a Dubai per farmi dire che ero il giocatore più forte del mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Famoso calciatore Alberto Maritato nuovo calciatore della As Roma Calcio a 8 Tuttocampo Sanremo 2021 co-conduttori e ospiti: Elodie, Achille Lauro e un grande calciatore del Milan

A Sanremo 2021 come co-conduttrice per una sera arriverà la bravissima Elodie. Sul palco, come ospiti fissi: Achille Lauro e il calciatore Ibrahimovic.

Madalina Ghenea e Zaniolo ufficialmente insieme: le prove

L’attrice e modella rumena, Madalina Ghenea, e il calciatore della Roma Zaniolo, giovane promessa della Nazionale italiana, hanno ufficializzato la ...

A Sanremo 2021 come co-conduttrice per una sera arriverà la bravissima Elodie. Sul palco, come ospiti fissi: Achille Lauro e il calciatore Ibrahimovic.L’attrice e modella rumena, Madalina Ghenea, e il calciatore della Roma Zaniolo, giovane promessa della Nazionale italiana, hanno ufficializzato la ...