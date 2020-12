Famosa dj palestinese arrestata per un party techno in un luogo di culto per l'Islam (Di martedì 29 dicembre 2020) La polizia palestinese ha arrestato Sama’ AbdulHadi, la più Famosa DJ locale, ripresa da telecamere mentre suonava in una festa organizzata nel complesso della Tomba di Mosè sabato sera. L’arresto è avvenuto domenica sera nei Territori palestinesi per non aver rispettato sia le ordinanze anticovid che quelle religiose musulmane. L’accusa per la DJ, la ‘regina della techno palestinese’, è anche di aver dissacrato la fede musulmana, dal momento che nei video diffusi in rete sulla festa, si vedono ragazzi e ragazze ballare insieme anche con capo scoperto e si nota la presenza di alcool. Il complesso di Nabi Musa, si trova nel deserto di Giuda, sulla strada che da Gerusalemme scende al Mar Morto verso Gerico. Secondo la tradizione musulmana, nel complesso, una sorta di cittadella, ci sarebbe la tomba di Mosè, profeta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) La poliziaha arrestato Sama’ AbdulHadi, la piùDJ locale, ripresa da telecamere mentre suonava in una festa organizzata nel complesso della Tomba di Mosè sabato sera. L’arresto è avvenuto domenica sera nei Territori palestinesi per non aver rispettato sia le ordinanze anticovid che quelle religiose musulmane. L’accusa per la DJ, la ‘regina della’, è anche di aver dissacrato la fede musulmana, dal momento che nei video diffusi in rete sulla festa, si vedono ragazzi e ragazze ballare insieme anche con capo scoperto e si nota la presenza di alcool. Il complesso di Nabi Musa, si trova nel deserto di Giuda, sulla strada che da Gerusalemme scende al Mar Morto verso Gerico. Secondo la tradizione musulmana, nel complesso, una sorta di cittadella, ci sarebbe la tomba di Mosè, profeta ...

