Falcone ai leghisti campani | “Siti culturali gestiti da veneti e non dite niente?”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “L’ingresso alla Grotta dello Smeraldo (di Conca dei Marini, ndr) è raggiungibile con la SS 163 che va da Salerno fino a Positano, mediante l’ascensore. Via mare con imbarco da Amalfi su appobattelli o con imbarcazioni private. Orari 10-16 dal 6 luglio al 30 settembre 2020”. Tanto si legge sul sito di CoopCulture, che è “cooperativa operante nel settore dei beni e delle attivitàin Italia”. L’azienda ha sede legale e direzione area centro nord a Venezia, sede direzionale a Roma per il centro sud; sedi operative a Venezia, Torino, Roma e Napoli-Centro Direzionale. CoopCulture è molto presente ina ed in tutto il sud Italia (lungo l’elenco presente sul sito). In provincia di Salerno ha appunto gestito, almeno fino al 30 settembre 2020, la Grotta dello Smeraldo. Sul punto ...