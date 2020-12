FAKE NEWS E COVID “10 milioni di cinesi impiegati per diffondere falsità sul virus

(Di martedì 29 dicembre 2020) Condannata a 4 anni la blogger cinese che raccontava dela Wuhan. La Cina ha messo in moto un esercito didi troll perfalse informazioni sul-19

NicolaPorro : Se #Salvini fa gesti di solidarietà, partono fake news e attacchi. Se #Grillo fa il pagliaccio sui vaccini, dopo an… - istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, “è efficace” e “non modifica il codice genetico”: così l’Iss smonta fake news e falsi miti punt… - generacomplotti : RT @lucca_lacerda_: fake news lucca presta - DonLega : RT @SpawnInAzione: @christi55392032 @CesareSacchetti @LegaSalvini @Noiconsalvini @armandosiri @gbongiorno66 Realtà Lo sapete vero che risp… -

Ultime Notizie dalla rete : FAKE NEWS

Sono una minoranza molto rumorosa che difende il proprio “credo” con un’anima complottista, che in passato si è trovata a disquisire sull’esistenza di scie chimiche e ret ...Nessuno è in grado di esprimere certezze sull’origine del Sars-CoV-2. Errore di manipolazione di un agente patogeno? L’ipotesi non è fantasiosa ...