Facebook sta liquidando tre filiali in Irlanda per rinunciare al regime fiscale agevolato (Di martedì 29 dicembre 2020) Facebook sta chiudendo tre holding in Irlanda, dove usufruiva di un regime fiscale agevolato che gli consentiva di evitare di pagare tasse più pesanti negli Stati Uniti e in vari altri Paesi. A confermarlo, tramite una nota ufficiale, è stato lo stesso colosso di Menlo Park. Stando a quanto riportato dal Times, questa decisione riflette «i recenti e imminenti cambiamenti della legislazione fiscale» che i governi stanno attuando in vari Stati. Facebook è quindi pronta a dire addio al paradiso fiscale irlandese dove negli anni ha incanalato miliardi di profitti. Le società irlandesi sono state usate per detenere la proprietà intellettuale di Facebook per le vendite internazionali, e raccogliere così i pagamenti dalle altre società di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 29 dicembre 2020)sta chiudendo tre holding in, dove usufruiva di unche gli consentiva di evitare di pagare tasse più pesanti negli Stati Uniti e in vari altri Paesi. A confermarlo, tramite una nota ufficiale, è stato lo stesso colosso di Menlo Park. Stando a quanto riportato dal Times, questa decisione riflette «i recenti e imminenti cambiamenti della legislazione» che i governi stanno attuando in vari Stati.è quindi pronta a dire addio al paradisoirlandese dove negli anni ha incanalato miliardi di profitti. Le società irlandesi sono state usate per detenere la proprietà intellettuale diper le vendite internazionali, e raccogliere così i pagamenti dalle altre società di ...

apg23_org : RT @AntennediPace: 'È difficile mettere nero su bianco quello che i miei occhi e il mio cuore hanno visto e vissuto fino ad ora' Il #Primo… - ItaSmartReview : Facebook sta liquidando alcuni dei suoi paradisi fiscali in Irlanda - - OhnoHiroyuki : RT @OhnoHiroyuki: I mostri non giapponesi che hanno continuato ad agire illegalmente oggi sono morti. Lisa Williams è un'amica di Facebook… - OhnoHiroyuki : I mostri non giapponesi che hanno continuato ad agire illegalmente oggi sono morti. Lisa Williams è un'amica di Fac… - Danae0308 : RT @giulianadipillo: Oggi sono arrivati i generi alimentari per il Mercato Sociale, un progetto avviato nel nostro territorio ma che si sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sta Facebook chiude tre holding irlandesi (con regime fiscale agevolato) e riporta la proprietà intellettuale negli Usa Primaonline Addio paradiso fiscaleFacebook sta liquidando tre filiali in Irlanda per rinunciare al regime fiscale agevolato

Il colosso di Menlo Park sta chiudendo le holding nel Paese dove usufruiva di una tassazione meno pesante di quella negli Stati Uniti e negli altri Paesi dove ha sede. «Riteniamo che sia coerente con ...

Prof di infermieristica all'università di Firenze: "Io non mi vaccino"

Filippo Festini su Facebook: "Lo capite che è impossibile sperimentare e mettere a punto un farmaco in sette mesi?" ...

Il colosso di Menlo Park sta chiudendo le holding nel Paese dove usufruiva di una tassazione meno pesante di quella negli Stati Uniti e negli altri Paesi dove ha sede. «Riteniamo che sia coerente con ...Filippo Festini su Facebook: "Lo capite che è impossibile sperimentare e mettere a punto un farmaco in sette mesi?" ...