Fabio Aru ciclocross oggi | orario San Fior | programma | TV e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il quarto posto centrato due giorni fa ad Ancona, nel suo esordio stagionale nella disciplina,Aru è già pronto a riprendere in mano la bicicletta da. Il sardo, infatti,gareggerà in provincia di Treviso, nel Trofeo Città di San, manifestazione che si tiene nel comune che le dà il nome, il quale si trova al confine coi più noti Conegliano e San Vendemiano (sede di una delle più importanti classiche, su strada, per U23). La competizione in questione, inoltre, fa parte del Master Cross Selle SMP. La gara riservata alla categoria uomini Open, alla quale prenderà parte il Cavaliere dei Quattro Mori, inizierà alle ore 14.30. Non sarà possibile vedere la prova in TV o in, ma OA Sport ovvierà a questo problema offrendovi la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con ...