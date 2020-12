F1, Vettel-Aston Martin: spuntano le prime foto di tuta e casco (Di martedì 29 dicembre 2020) Sebastian Vettel-Aston Martin, spuntano le prime foto di Seb con i colori verdi della neonata scuderia di Lawrence Stroll, che nel 2021 non sarà più Racing Point. Uno dei marchi che disegna i caschi a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 dicembre 2020) Sebastianledi Seb con i colori verdi della neonata scuderia di Lawrence Stroll, che nel 2021 non sarà più Racing Point. Uno dei marchi che disegna i caschi a ...

TLdesignn : RT @Gazzetta_it: #F1 #Vettel-#AstonMartin: spuntano le prime foto di tuta e casco - Gazzetta_it : #F1 #Vettel-#AstonMartin: spuntano le prime foto di tuta e casco - DANIELEALOFAN : Vettel fiducioso nelle nuove regole e conta di avere un Aston Martin competitiva anche grazie all’introduzione del… - f1grandprixit : #F1 | Vettel sull’addio alla Ferrari: “Mi mancheranno i ragazzi. In Aston Martin per le persone che ci lavorano” - FormulaPassion : Mick #Schumacher non vede l'ora di sfidare #Vettel in #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel Aston F.1, Vettel-Aston Martin: spuntano le prime foto di tuta e casco La Gazzetta dello Sport Vettel su Grosjean «Illeso, un mistero»

«Come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me. Che sia ancora con noi, che sia vivo, è a mio avviso il momento dell'anno». L'ormai ex pilota della ...

Schumacher, affari di famiglia

La madre come consigliere principale, il padre come modello, Sebastian Vettel come mentore: il giovane talento di casa Haas ora è pronto ad esordire in Formula 1 ...

«Come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me. Che sia ancora con noi, che sia vivo, è a mio avviso il momento dell'anno». L'ormai ex pilota della ...La madre come consigliere principale, il padre come modello, Sebastian Vettel come mentore: il giovane talento di casa Haas ora è pronto ad esordire in Formula 1 ...