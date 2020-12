F1, Sebastian Vettel-Aston Martin: come sarà il nuovo look di tuta e casco nel 2021? Su twitter le prime foto (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tedesco Sebastian Vettel ha chiuso la propria storia con la Ferrari in F1 dopo sei anni. Il teutonico non ha centrato l’obiettivo iridato e cercherà nella scuderia britannica, assai legata a Mercedes, un riscatto. Le ultime annate di Seb nel Circus non sono state delle migliori e in un team che quest’anno, con il nome Racing Point, ha fatto vedere grandi cose (come il quarto posto nella classifica iridata del messicano Sergio Perez dimostra senza se e senza ma), qualche soddisfazione se la vorrà togliere. Si pensa a quali saranno i colori della nuova scuderia. Ebbene, il verde dovrebbe dominare la scena. A fornire un’anticipazione/indiscrezione a riguardo è stato uno dei marchi che disegna i caschi a Vettel e alla McLaren, Mark Antar Design, che ha pubblicato su twitter una foto di ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tedescoha chiuso la propria storia con la Ferrari in F1 dopo sei anni. Il teutonico non ha centrato l’obiettivo iridato e cercherà nella scuderia britannica, assai legata a Mercedes, un riscatto. Le ultime annate di Seb nel Circus non sono state delle migliori e in un team che quest’anno, con il nome Racing Point, ha fatto vedere grandi cose (il quarto posto nella classifica iridata del messicano Sergio Perez dimostra senza se e senza ma), qualche soddisfazione se la vorrà togliere. Si pensa a quali saranno i colori della nuova scuderia. Ebbene, il verde dovrebbe dominare la scena. A fornire un’anticipazione/indiscrezione a riguardo è stato uno dei marchi che disegna i caschi ae alla McLaren, Mark Antar Design, che ha pubblicato suunadi ...

michinthesk : @norrisainz Team:Alfa Romeo Piloti:Sebastian Vettel????????Niki Lauda???????????? scusate,sono super emozionata?? - OA_Sport : #F1 Come saranno tuta e casco nel 2021 per Vettel? Le prime immagini su Twitter - sportal_it : Sebastian Vettel - Ferrari: l'ex mentore spiega l'origine dei problemi - f1blogger_ : Sebastian Vettel ???? Scuderia Ferrari ???? F1 2018 ?? • #formula1 #formulaone #f1 #sebastianvettel #vettel #sv5… - txnystarkk : RT @calciepugnii: che poi in realtà sappiamo tutti che l’unico vero influencer è sebastian vettel che senza nessun social domina la scena s… -