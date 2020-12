F1 | nuovi colori e nuovi nomi | da Alpine ad Aston Martin | addio a rosa e giallo E la Mercedes? Il rosso Ferrari…

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2021 scatterà nel weekend del 19-21 marzo col GP d’Australia, in programma come da tradizione sul circuito dell’Albert Park a Melbourne. Bisognerà attendere poco meno di tre mesi per tornare ad ammirare le monoposto in pista, anche se i Test di inizio marzo a Barcellona saranno un ottimo antipasto per iniziare a comprendere quali sono i valori in campo. Lesaranno sempre le monoposto da battere, il regolamento per la prossima stagione non cambierà più di tanti e il rischio è quello di vedere un nuovo dominio da parte delle Frecce d’Argento (anche se non sappiamo ancora ufficialmente se Lewis Hamilton sarà al volante). Ci saranno tantissime novità nel prossimo campionato, dovremo anche abituarci a. Ad esempio la Racing ...