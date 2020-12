EX AGENTE CIA: LA FRODE ELETTORALE E’ PARTITA DA ROMA ! (Di martedì 29 dicembre 2020) Se ti piace quello che scriviamo su Database Italia per favore contribuisci con una donazione QUI. Ci aiuterai ad andare avanti Su un post di Cesare Sacchetti abbiamo letto oggi una notizia molto importante che ci riguarda da vicino ovvero, la manipolazione dei risultati di voto nelle scorse elezioni USA, è PARTITA da ROMA.Ma vediamo chi è la fonte che ha divulgato queste preziose informazioni :Brad Johnson si è ritirato da Senior Operations Officer e Capo della stazione presso la Direzione delle operazioni della Central Intelligence Agency. Ha prestato servizio in patria e all’estero con numerosi incarichi spesso durante periodi di conflitto armato. Ha prestato servizio all’estero a diretto sostegno della guerra contro il terrorismo. Il signor Johnson è un esperto senior certificato in questioni di controspionaggio con una vasta esperienza diretta ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Se ti piace quello che scriviamo su Database Italia per favore contribuisci con una donazione QUI. Ci aiuterai ad andare avanti Su un post di Cesare Sacchetti abbiamo letto oggi una notizia molto importante che ci riguarda da vicino ovvero, la manipolazione dei risultati di voto nelle scorse elezioni USA, èda.Ma vediamo chi è la fonte che ha divulgato queste preziose informazioni :Brad Johnson si è ritirato da Senior Operations Officer e Capo della stazione presso la Direzione delle operazioni della Central Intelligence Agency. Ha prestato servizio in patria e all’estero con numerosi incarichi spesso durante periodi di conflitto armato. Ha prestato servizio all’estero a diretto sostegno della guerra contro il terrorismo. Il signor Johnson è un esperto senior certificato in questioni di controspionaggio con una vasta esperienza diretta ...

Conte, Finmeccanica e l’Ambasciata USA dietro la frode per far fuori Trump

Le dichiarazioni bomba di un ex 007 americano: l'Italia e Conte hanno avuto un ruolo chiave nel complotto informatico internazionale per far fuori Trump. Tra i mezzi utilizzati i satelliti di Leonardo ...

