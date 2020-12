Eurogamer Awards 2020 | i migliori giochi dell' anno per voi lettori - articolo

(Di martedì 29 dicembre 2020) Questoè stato unche ricorderemo sicuramente. Anche per il rapporto particolarmente stretto che molti di noi havuto con i video: lo strumento ideale per passare una quarantena cercando per un attimo di scordarsi dei problemi esterni. Unche ci ha anche regalato perle videoludiche di cui difficilmente ci dimenticheremo. Ed ecco quindi che ora è giunto il momento di tirare le somme. Dopo avervi fatto selezionare per genere ie aver fatto diversi sondaggi tra il sito e la nostra pagina Facebook, ora possiamo incidere sulla pietra il vostro verdetto. Iniziamo con idivisi per genere, anche se ...

Eurogamer_it : Dopo una lunga selezione e diversi sondaggi, ecco a voi il vostro verdetto! #EurogamerAwards2020 - Eurogamer_it : Ecco le nomination per gli #SteamAwards2020. -

Ultime Notizie dalla rete : Eurogamer Awards

Zazoom Blog

Questo 2020 è stato un anno che ricorderemo sicuramente. Anche per il rapporto particolarmente stretto che molti di noi hanno avuto con i videogiochi: lo strumento ideale per passare una quarantena ce ...Dopo aver votato i vostri migliori giochi del 2020 per genere e aver così fatto una scrematura, è giunto il momento di votare i titoli che andranno in nomination come gioco dell'anno 2020 per i ...