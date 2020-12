Eni-Regione Basilicata, entro gennaio l’accordo per il rinnovo delle concessioni petrolifere (Di martedì 29 dicembre 2020) POTENZA – Sarà chiuso entro fine gennaio 2021 l’accordo tra Eni e Regione Basilicata per il rinnovo delle concessioni petrolifere. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Vito Bardi, alla conferenza stampa di fine anno oggi a Potenza. Bardi ha ricordato che a febbraio è stato chiuso l’accordo con Total, che prevede 25 milioni di euro ogni 5 anni per lo sviluppo sostenibile e altri 25 milioni ogni 5 anni per il 50 per cento di bandi no oil. Le royalties sono aumentate 80 centesimi per ogni barile e tra le novità rilevanti c’è quella inerente il gas naturale estratto “che sarà interamente assegnato alla Basilicata con beneficio sulla bolletta energetica delle famiglie per i prossimi 30 anni”. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) POTENZA – Sarà chiuso entro fine gennaio 2021 l’accordo tra Eni e Regione Basilicata per il rinnovo delle concessioni petrolifere. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Vito Bardi, alla conferenza stampa di fine anno oggi a Potenza. Bardi ha ricordato che a febbraio è stato chiuso l’accordo con Total, che prevede 25 milioni di euro ogni 5 anni per lo sviluppo sostenibile e altri 25 milioni ogni 5 anni per il 50 per cento di bandi no oil. Le royalties sono aumentate 80 centesimi per ogni barile e tra le novità rilevanti c’è quella inerente il gas naturale estratto “che sarà interamente assegnato alla Basilicata con beneficio sulla bolletta energetica delle famiglie per i prossimi 30 anni”.

Ultime Notizie dalla rete : Eni Regione Petrolio: ass. Basilicata, rinnovo Eni non più rinviabile - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Il Governo stralcia dal decreto Milleproroghe la norma che stoppava nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni petrolifere

L'assessore lucano Cupparo commenta: "Il rinnovo delle concessioni petrolifere dell’Eni in Val d’Agri non è più rinviabile non solo per la nostra regione ma per il fabbisogno energetico dell’intero Pa ...

