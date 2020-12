Energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile: da Greenpeace i buoni propositi per il 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Al termine di un anno segnato dalla pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, è giusto fare un bilancio e formulare dei buoni propositi, sia come Paese che come individui. Per ricostruire un Paese, dobbiamo pensare al futuro dell’intero Pianeta. Il nostro vecchio mondo non era perfetto e non era sostenibile: dopo un susseguirsi di eventi estremi causati dai cambiamenti climatici, una pandemia lo ha sconvolto. Ora possiamo ripartire da zero, non ripetiamo gli errori del passato. Vogliamo ripristinare il vecchio sistema economico fondato su attività inquinanti e distruttive che hanno avvelenato noi e il Pianeta, o porre una volta per tutte le basi per consegnare alle future generazioni un mondo verde, sicuro e pacifico? greenpeace suggerisce cinque buoni propositi: ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Al termine di un anno segnato dalla pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, è giusto fare un bilancio e formulare dei, sia come Paese che come individui. Per ricostruire un Paese, dobbiamo pensare al futuro dell’intero Pianeta. Il nostro vecchio mondo non era perfetto e non era: dopo un susseguirsi di eventi estremi causati dai cambiamenti climatici, una pandemia lo ha sconvolto. Ora possiamo ripartire da zero, non ripetiamo gli errori del passato. Vogliamo ripristinare il vecchio sistema economico fondato su attività inquinanti e distruttive che hanno avvelenato noi e il Pianeta, o porre una volta per tutte le basi per consegnare alle future generazioni un mondo verde, sicuro e pacifico?peace suggerisce cinque: ...

felixmora1985 : RT @Greenpeace_ITA: ? Cinque buoni propositi per il 2021: pace e salute, energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile, basta… - gabrielesalari : RT @Greenpeace_ITA: ? Cinque buoni propositi per il 2021: pace e salute, energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile, basta… - Araett : RT @Greenpeace_ITA: ? Cinque buoni propositi per il 2021: pace e salute, energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile, basta… - Greenpeace_ITA : ? Cinque buoni propositi per il 2021: pace e salute, energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile, ba… - Pippo_Moscuzza : RT @SymbolaFondazio: ??Un mix energetico sempre più #green in Italia: @FranFerrante, vicepresidente @Kyoto_Club ex dir.gen. @Legambiente rac… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia green Energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile: da Greenpeace i buoni propositi per il 2021 Eco dalle Città Energia green, città più vivibili, agricoltura sostenibile: da Greenpeace i buoni propositi per il 2021

Al termine di un anno segnato dalla pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, è giusto fare un bilancio e formulare dei buoni propositi, sia come Paese ...

Abitare green: A Torino nasce Nastrificio 271, una delle più grandi costruzioni italiane in legno e bioedilizia

L’edificio in centro città guarda la Basilica di Superga e la collina grande. Realizzato in legno, dispone di grandi vetrate per dare l’idea di vivere nel verde. Il progetto coinvolge l’ingegnere biel ...

Al termine di un anno segnato dalla pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, è giusto fare un bilancio e formulare dei buoni propositi, sia come Paese ...L’edificio in centro città guarda la Basilica di Superga e la collina grande. Realizzato in legno, dispone di grandi vetrate per dare l’idea di vivere nel verde. Il progetto coinvolge l’ingegnere biel ...