Energia, Confcommercio: da gennaio mercato libero per PMI (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il primo gennaio 2021 è una data importante per le PMI italiane, visto che per rifornirsi di Energia dovranno obbligatoriamente rivolgersi al mercato libero dell’elettricità, abbandonando – anche se c’è la possibilità di farlo per gradi – il cosiddetto servizio di maggior tutela“. Così Confcommercio in una nota sottolinea che “ciò porterà a una maggiore competizione tra i fornitori e, di conseguenza, dovrebbe provocare un abbassamento dei prezzi a favore delle imprese. “Riteniamo – si legge – che la liberalizzazione dei mercati sia un obiettivo condivisibile che debba essere sostenuto e perseguito con forza e determinazione. È solo, infatti, dal libero e consapevole confronto fra domanda e offerta che possono essere determinati prezzi finali vantaggiosi e competitivi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il primo2021 è una data importante per le PMI italiane, visto che per rifornirsi didovranno obbligatoriamente rivolgersi aldell’elettricità, abbandonando – anche se c’è la possibilità di farlo per gradi – il cosiddetto servizio di maggior tutela“. Cosìin una nota sottolinea che “ciò porterà a una maggiore competizione tra i fornitori e, di conseguenza, dovrebbe provocare un abbassamento dei prezzi a favore delle imprese. “Riteniamo – si legge – che la liberalizzazione dei mercati sia un obiettivo condivisibile che debba essere sostenuto e perseguito con forza e determinazione. È solo, infatti, dale consapevole confronto fra domanda e offerta che possono essere determinati prezzi finali vantaggiosi e competitivi ...

AscomPv : RT @Confcommercio: ?? Dal primo gennaio 2021 le PMI dovranno rivolgersi al #mercatolibero dell’elettricità. Ecco cosa cambierà per le impre… - EnergiaOltre : Mancano pochi giorni al primo step per il passaggio al #mercatolibero dell’#energia per le piccole imprese. Le racc… - Confcommercio : ?? Dal primo gennaio 2021 le PMI dovranno rivolgersi al #mercatolibero dell’elettricità. Ecco cosa cambierà per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Confcommercio Energia, Confcommercio: da gennaio mercato libero per PMI Il Messaggero Biometano, al via la produzione nel primo impianto italiano. 50 camion del gruppo Maganetti riforniti

La Cooperativa Agricola Speranza ha avviato la produzione di biometano liquefatto e anidride carbonica nel primo impianto italiano. 50 tir riforniti ...

Mercato libero energia per Pmi: primo step per le Pmi scatta il primo gennaio

Si passerà solo tra qualche giorno al primo step per il passaggio al mercato libero dell’energia per le piccole imprese. Dal primo gennaio 2021, infatti, cesserà definitivamente la maggior tutela. Nel ...

La Cooperativa Agricola Speranza ha avviato la produzione di biometano liquefatto e anidride carbonica nel primo impianto italiano. 50 tir riforniti ...Si passerà solo tra qualche giorno al primo step per il passaggio al mercato libero dell’energia per le piccole imprese. Dal primo gennaio 2021, infatti, cesserà definitivamente la maggior tutela. Nel ...