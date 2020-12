Energia: Arera, bollette luce +4,5% gas +5,3%, pesa aumento costo materie prime (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Le alte quotazioni delle materie prime all'ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre del 2021 portano ad un incremento delle bollette dell'Energia per la famiglia tipo in tutela del +4,5% per l'elettricità e del +5,3% per il gas. Dato, quest'ultimo, legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita invernale della domanda. Lo rende noto Arera in un comunicato precisando che per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse) la famiglia tipo comunque beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 146 euro/anno. Nel dettaglio, per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021) sarà di circa 488 euro, con una variazione del -10,2% ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Le alte quotazioni delleall'ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre del 2021 portano ad un incremento delledell'per la famiglia tipo in tutela del +4,5% per l'elettricità e del +5,3% per il gas. Dato, quest'ultimo, legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita invernale della domanda. Lo rende notoin un comunicato precisando che per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse) la famiglia tipo comunque beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 146 euro/anno. Nel dettaglio, per l'elettricità la sper la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021) sarà di circa 488 euro, con una variazione del -10,2% ...

