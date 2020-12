Emma Roberts mamma | è nato il primo figlio dell’attrice

Nerdmovieprod : Emma Roberts: l’attrice è diventata mamma #AHSEmmaRoberts #EmmaRobertsCompagno #EmmaRobertsFiglio #EmmaRobertsMamma - DRepubblicait : Emma Roberts mamma nonostante l'endometriosi: è nato il piccolo Rhodes - EleGiov : Emma Roberts: l’attrice è diventata mamma - epiclove_ : emma roberts ha partorito ?? - demoliti0n : non io che ho appena saputo che emma roberts è diventata mamma ma non sapevo nemmeno che fosse incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Roberts

La star di American Horror Story ed il compagno Garrett Hedlund diventano per la prima volta genitori. Un traguardo non scontato per Emma Roberts, che temeva di non poter soddisfare il suo innato desi ...Un giorno pieno di felicità e gioia immense per la celebre attrice: fiocco azzurro per la coppia, è nato il primo figlio ed è un maschietto!