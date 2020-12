Emma Roberts è diventata mamma | è nato il piccolo Rhodes

darksaoirse : A quanto pare Emma Roberts sarebbe diventata madre di un bimbo chiamato Rhodes,,,,,RODI(mento de culo) - Nerdmovieprod : Emma Roberts: l’attrice è diventata mamma #AHSEmmaRoberts #EmmaRobertsCompagno #EmmaRobertsFiglio #EmmaRobertsMamma - DRepubblicait : Emma Roberts mamma nonostante l'endometriosi: è nato il piccolo Rhodes - EleGiov : Emma Roberts: l’attrice è diventata mamma - epiclove_ : emma roberts ha partorito ?? -

Emma Roberts è diventata mamma: l’attrice, nipote di Julia Roberts, ha avuto un maschietto con il compagno Garrett Hedlund. Al piccolo, venuto al mondo domenica 27 dicembre, è stato dato il nome di Rh ...La star di American Horror Story ed il compagno Garrett Hedlund diventano per la prima volta genitori. Un traguardo non scontato per Emma Roberts, che temeva di non poter soddisfare il suo innato desi ...