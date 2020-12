Emilia Romagna, Bonaccini: “Riporteremo il GP di Imola, ospiteremo molti eventi sportivi” (Di martedì 29 dicembre 2020) In occasione della conferenza stampa di fine anno, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha parlato dei numerosi appuntamenti sportivi in programma nella regione nei prossimi mesi. “Tutte le federazioni ci stanno cercando. A breve presenteremo un calendario di eventi sportivi unico in Italia. Stiamo facendo il possibile per riportare il gran premio di Imola – ha affermato Bonaccini – La Supercoppa italiana fa milioni di share in tv e quest’anno si disputerà a Reggio Emilia il 20 gennaio. Inoltre ospiteremo la Final Four di Coppa Italia di volley maschile a Bologna, ma anche un girone di Champions League di volley a Modena” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) In occasione della conferenza stampa di fine anno, il presidente della RegioneStefanoha parlato dei numerosi appuntamentiin programma nella regione nei prossimi mesi. “Tutte le federazioni ci stanno cercando. A breve presenteremo un calendario diunico in Italia. Stiamo facendo il possibile per riportare il gran premio di– ha affermato– La Supercoppa italiana fa milioni di share in tv e quest’anno si disputerà a Reggioil 20 gennaio. Inoltrela Final Four di Coppa Italia di volley maschile a Bologna, ma anche un girone di Champions League di volley a Modena” SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 10.400 tamponi, 750 nuovi positivi, di cui 376 asintomatici. 596 guariti Regione Emilia Romagna Vaccino Covid, in E-R la campagna parte giovedì 31 dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Dopo il 'Vaccine day' di domenica scorsa, l'Emilia-Romagna dà il via giovedì 31 dicembre alla campagna vaccinale vera e propria, che riguarda medici, infermieri, operatori e ...

Definito il cronoprogramma delle consegne in Emilia-Romagna fino al 25 gennaio

Vaccino, si parte a tutti gli effetti. Dopo il Vaccine day di domenica scorsa, tra due giorni, giovedì 31 dicembre, inizierà la somministrazione della prima dose a medici, infermieri, operatori e dege ...

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Dopo il 'Vaccine day' di domenica scorsa, l'Emilia-Romagna dà il via giovedì 31 dicembre alla campagna vaccinale vera e propria, che riguarda medici, infermieri, operatori e ...