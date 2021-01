Elodie ed Achille Lauro saranno al Festival di Sanremo 2021: ecco quale ruolo ricopriranno (Di martedì 29 dicembre 2020) La 71esima edizione del Festival di Sanremo vedrà sul palco due vecchie conoscenze dell’Ariston: Elodie ed Achille Lauro. Ad annunciarlo è il conduttore stesso, Amadeus, durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà, il quale ha anche rivelato quale ruolo ricopriranno i due artisti nel corso delle cinque serate della kermesse canora: “Achille Lauro sarà presente in tutte e cinque le serate e sta preparando cinque quadri, uno per ogni sera. A me piace chiamarli così. Sono 5 cose bellissime, un’esibizione più bella dell’altra.” Per quanto riguarda Elodie, invece, è prevista la presenza in almeno una delle cinque serate proposte dal Festival; ragionevolmente, ... Leggi su trendit (Di martedì 29 dicembre 2020) La 71esima edizione deldivedrà sul palco due vecchie conoscenze dell’Ariston:ed. Ad annunciarlo è il conduttore stesso, Amadeus, durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà, ilha anche rivelatoi due artisti nel corso delle cinque serate della kermesse canora: “sarà presente in tutte e cinque le serate e sta preparando cinque quadri, uno per ogni sera. A me piace chiamarli così. Sono 5 cose bellissime, un’esibizione più bella dell’altra.” Per quanto riguarda, invece, è prevista la presenza in almeno una delle cinque serate proposte dal; ragionevolmente, ...

