Elisabetta Gregoraci, vestito rosso e stivali super lusso per la foto di famiglia: quanto costa l'outfit? (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono passati pochi giorni da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per tornare da suo figlio Nathan e festeggiare con la sua famiglia le feste natalizie. Nonostante il suo personaggio nel reality più seguito d'Italia avesse riscosso molto successo, soprattutto per i sostenitori della coppia Gregoraci-Petrelli, lei non ha avuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

