Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli: in diretta affonda la storia con Giulia Salemi al GF Vip (Di martedì 29 dicembre 2020) Nemmeno a dirlo, nella nuova diretta del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha avuto la possibilità di parlare per l’ennesima volta con Pierpaolo Pretelli. Erano “amici speciali” nella Casa poi lei è uscita e lui ha stretto con Giulia Salemi. Sta nascendo qualcosa tra il modello e la influencer: in questi ultimi giorni la loro intesa è cresciuta anche se era evidente già dall’arrivo di lei. Ma ora non solo Pierpaolo ha spostato la foto del bacio con Eli dalla camera da letto al salotto, ma si è scambiato baci e tenerezze con Giulia. Poteva Alfonso Signorini lasciarsi sfuggire l’occasione di un commento a caldo della Gregraci? Certo che no e infatti dopo aver approfondito con tanto di clip il legame tra i due ha dato spazio alla gieffina ormai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Nemmeno a dirlo, nella nuovadel GF Vipha avuto la possibilità di parlare per l’ennesima volta con. Erano “amici speciali” nella Casa poi lei è uscita e lui ha stretto con. Sta nascendo qualcosa tra il modello e la influencer: in questi ultimi giorni la loro intesa è cresciuta anche se era evidente già dall’arrivo di lei. Ma ora non soloha spostato la foto del bacio con Eli dalla camera da letto al salotto, ma si è scambiato baci e tenerezze con. Poteva Alfonso Signorini lasciarsi sfuggire l’occasione di un commento a caldo della Gregraci? Certo che no e infatti dopo aver approfondito con tanto di clip il legame tra i due ha dato spazio alla gieffina ormai ...

darveyfeels_ : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “ti volevo ringraziare per l’aereo” - Elisabetta Gregoraci: “non ero io, era Greg come gregorelli, non come Gre… - ilariasweet94 : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “ti volevo ringraziare per l’aereo” - Elisabetta Gregoraci: “non ero io, era Greg come gregorelli, non come Gre… - Alessan74758129 : RT @R_Ruxxx: Ma solo io non riesco più a vedere Elisabetta come la Gregoraci? Per me lei ora è Eli e, probabilmente, se la incontrassi per… - pizzaandbeer_ : RT @oocgfvip5: - Pierpaolo: “ti volevo ringraziare per l’aereo” - Elisabetta Gregoraci: “non ero io, era Greg come gregorelli, non come Gre… - marti91103 : RT @R_Ruxxx: Ma solo io non riesco più a vedere Elisabetta come la Gregoraci? Per me lei ora è Eli e, probabilmente, se la incontrassi per… -