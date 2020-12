Eleonora Daniele, la foto dolcissima su Instagram del primo Natale da mamma (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’immagine dolcissima, piena di emozione e di amore, è quella che la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto condividere con i suoi numerosi fan sul suo profilo Instagram. Uno scatto semplice, ma che racchiude tutta la gioia che si prova vivendo le prime feste con i propri figli. Nell’immagine Eleonora Daniele si mostra mentre tiene in braccio la figlia Carlotta di sette mesi, la piccola infatti è nata il 25 maggio del 2020. Nello sguardo della conduttrice si può notare tanta felicità. Ad accompagnare la dolcissima fotografia poche parole ma pregne di significato: “Auguri felici a tutti di Buon Natale da me e Carlotta” accompagnate dall’hashtag “il suo primo Natale”. E i numerosi follower della ... Leggi su dilei (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’immagine, piena di emozione e di amore, è quella che la conduttriceha voluto condividere con i suoi numerosi fan sul suo profilo. Uno scatto semplice, ma che racchiude tutta la gioia che si prova vivendo le prime feste con i propri figli. Nell’immaginesi mostra mentre tiene in braccio la figlia Carlotta di sette mesi, la piccola infatti è nata il 25 maggio del 2020. Nello sguardo della conduttrice si può notare tanta felicità. Ad accompagnare lagrafia poche parole ma pregne di significato: “Auguri felici a tutti di Buonda me e Carlotta” accompagnate dall’hashtag “il suo”. E i numerosi follower della ...

