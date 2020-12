Elden Ring potrebbe essere un incredibile mix tra Bloodborne | Dark Souls | mitologia celtica e norrena

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo le due immagini pubblicate su Reddit che mostrano potenziali boss all'interno di, nuovi leak si focalizzano questa volta sulla storia e sull'ambientazione. L'utente di Reddit kevinD26 ha fornito un riepilogo del video del content creator cinese, ora rimosso. Come suggerito da altri leaker,sarà simile ama con una mappa molto più grande, un clima dinamico e un ciclo giorno e notte. Il creatore di contenuti ha anche affermato che lo sviluppo del gioco è stato completato nella prima metà del 2020 ed è attualmente in fase di perfezionamento. Altri dettagli affermano che il mondo di gioco è basato sull'albero del mondo dellae fa anche riferimento a qualcosa della...

Eurogamer_it : #EldenRing potrebbe essere un mix tra #Bloodborne e #DarkSouls? - infoitscienza : Elden Ring: nuovi leak e rumor sui boss e sulla data d'uscita del gioco - Asgard_Hydra : Elden Ring: un leak dalla Cina svela due mostri del gioco FromSoftware? - IGNitalia : Nuovi leak su #EldenRing: il 2021 può essere l'anno buono per il nuovo gioco di Miyazaki? - Eurogamer_it : #EldenRing in nuove presunte immagini leak. -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring

Ci sono poche informazioni su Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftwar e. Dopo l'acclamato Sekiro: Shadows Die Twice, le aspettative per un nuovo gioco Soulslike sono molto alte. L'interesse è stato ...L'attesa per Elden Ring è sicuramente altissima, e dalla rete rimbalzano diverse notizie sul prossimo gioco targato From Software. Su Reddit, infatti, sono apparse alcune concept art su due presunti b ...