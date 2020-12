Elden Ring in nuove presunte immagini leak di due imponenti boss

Leggi su eurogamer

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ci sono poche informazioni su, il nuovo gioco di FromSoftware. Dopo l'acclamato Sekiro: Shadows Die Twice, le aspettative per un nuovo gioco Soulslike sono molto alte. L'interesse è stato alimentato anche dalla partecipazione al progetto di George RR Martin, noto per la serie di romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", responsabile della storia del progetto. Ebbene, grazie ad un post su Reddit pubblicato dall'utente Leon950611 possiamo dare uno sguardo a quelli che sembrano essere deipresenti in. Questesono state condivise da un content creator cinese focalizzato su giochi come appunto Dark Souls. Questo creator è molto rispettabile tra la community cinese di Dark Souls e ha parlato anche con Miyazaki prima del lancio di Sekiro. Pochi giorni ...