Ecoincentivi statali | verso l’approvazione dopo il si della Camera Ecco cosa succede a gennaio

(Di martedì 29 dicembre 2020) Manco poco alla definitiva approvazione dei nuovi: si parla di risorse per 420 milioni di euro, di cui 120 destinati alle automobili con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km (categoria che include i modelli 100% elettrici e ibridi ricaricabili), 250 milioni per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km (altri ibridi, ma anche diverse auto a benzina e diesel) e 50 milioni per i veicoli commerciali leggeri (di cui 10 milioni riservati ai van elettrici). I fondi, però, avranno delle scadenze specifiche: salvo esaurimento, quelli per le auto nella fascia 61-135 g/km saranno disponibili sino al 30 giugno 2021, mentre quelli per le vetturecategoria 0-60 g/km dureranno fino al termine del 2021. E per accedere al contributo le auto non potranno avere un prezzo di listino (compresi ...