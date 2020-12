“Ecco perché Maria non ha salutato Sonia Lorenzini”. GF Vip, in tantissimi lo hanno notato ma solo ora viene fuori tutto (Di martedì 29 dicembre 2020) Ne abbiamo già parlato: al Grande Fratello Vip 5 è intervenuta sua maestà Maria De Filippi in diretta. Un passaggio che si è srotolato in due tappe: la prima ha coinvolto solo Tommaso Zorzi che per la conduttrice pavese prova infinita stima e incondizionato apprezzamento. Così c’è stata una bella chiacchierata tra i due, condita da una seduta ‘terapica’ televisiva in tempo reale da parte della moglie di Costanzo, maestra nel sondare con acume e attenzione le emozioni dei suoi interlocutori. Poco dopo Queen ‘Mary’ è apparsa in video a tutti gli inquilini del reality. Giusto il tempo di fare un in bocca al lupo e salutare la comitiva. Chiuso il collegamento sono emerse delle curiosità circa il legame avuto in passato tra la De Filippi, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. A colpire anche il fatto che la pavese non abbia salutato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Ne abbiamo già parlato: al Grande Fratello Vip 5 è intervenuta sua maestàDe Filippi in diretta. Un passaggio che si è srotolato in due tappe: la prima ha coinvoltoTommaso Zorzi che per la conduttrice pavese prova infinita stima e incondizionato apprezzamento. Così c’è stata una bella chiacchierata tra i due, condita da una seduta ‘terapica’ televisiva in tempo reale da parte della moglie di Costanzo, maestra nel sondare con acume e attenzione le emozioni dei suoi interlocutori. Poco dopo Queen ‘Mary’ è apparsa in video a tutti gli inquilini del reality. Giusto il tempo di fare un in bocca al lupo e salutare la comitiva. Chiuso il collegamento sono emerse delle curiosità circa il legame avuto in passato tra la De Filippi, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. A colpire anche il fatto che la pavese non abbia...

