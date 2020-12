Ecco cosa accade diffondendo i nomi dei primi vaccinati contro il Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Purtroppo era prevedibile. I primi sintomi si erano manifestati fin dall’inizio, con le immagini (e i nomi) pubblicati da moltissimi quotidiani e fonti istituzionali. E da lì il climax ascendente di odio, imperante sui social, ha superato qualsiasi livello, costringendo la prima giovane infermiera dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma a chiudere i propri profili social. La triste storia di come chi vive sul web pensa che tutto sia consentito, oltrepassando anche i paletti della decenza. Ma ora potrebbero partire le prime denunce (perché insultare qualcuno in rete è reato). La storia (triste) dell’infermiera minacciata dai no vax è stata raccontata da Il Messaggero. LEGGI ANCHE > La social-cronaca dei No Vax in ‘Tutto il vaccino minuto per minuto’ Noi di Giornalettismo, fin dall’origine, abbiamo deciso di non diffondere i nomi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Purtroppo era prevedibile. Isintomi si erano manifestati fin dall’inizio, con le immagini (e i) pubblicati da moltissimi quotidiani e fonti istituzionali. E da lì il climax ascendente di odio, imperante sui social, ha superato qualsiasi livello, costringendo la prima giovane infermiera dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma a chiudere i propri profili social. La triste storia di come chi vive sul web pensa che tutto sia consentito, oltrepassando anche i paletti della decenza. Ma ora potrebbero partire le prime denunce (perché insultare qualcuno in rete è reato). La storia (triste) dell’infermiera minacciata dai no vax è stata raccontata da Il Messaggero. LEGGI ANCHE > La social-cronaca dei No Vax in ‘Tutto il vaccino minuto per minuto’ Noi di Giornalettismo, fin dall’origine, abbiamo deciso di non diffondere i...

