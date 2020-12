salernotoday : Eboli: anziano investito mentre attraversa la strada, si indaga -

SalernoToday

Incidente ad Eboli: un'auto pirata ha investito un anziano mentre attraversava la strada per poi darsi alla fuga ...Paura questo pomeriggio per un anziano di Eboli che è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in città. Come si legge sul quotidiano “ Il Mattino “, l’automobilista dopo aver travolto ...