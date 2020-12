“È un maschietto”. Fiocco celeste per l’attrice, mamma per la prima volta. Si sa anche il nome (Di martedì 29 dicembre 2020) l’attrice è mamma per la prima volta. Ancora nessun annuncio ufficiale, sui profili social dei neo genitori nessuna foto del primogenito, ma la notizia è trapelata. È un Fiocco celeste: è nato un maschietto, riporta Tmz, che riferisce anche il nome. Lo hanno chiamato Rhodes, è venuto al mondo a Los Angeles, pesa 4 chilogrammi e gode di ottima salute, rivela il noto sito di gossip. La nascita è arrivata al termine di una gravidanza difficile segnata dall’endometriosi, patologia della quale soffre l’attrice ma che non le ha impedito di realizzare il suo sogno di maternità. E così a quanto pare la bellissima Emma Roberts, nipote della mitica Julia Roberts, e il compagno e collega Garrett Hedlund hanno dato il benvenuto al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)per la. Ancora nessun annuncio ufficiale, sui profili social dei neo genitori nessuna foto del primogenito, ma la notizia è trapelata. È un: è nato un, riporta Tmz, che riferisceil. Lo hanno chiamato Rhodes, è venuto al mondo a Los Angeles, pesa 4 chilogrammi e gode di ottima salute, rivela il noto sito di gossip. La nascita è arrivata al termine di una gravidanza difficile segnata dall’endometriosi, patologia della quale soffrema che non le ha impedito di realizzare il suo sogno di maternità. E così a quanto pare la bellissima Emma Roberts, nipote della mitica Julia Roberts, e il compagno e collega Garrett Hedlund hanno dato il benvenuto al ...

Ultime Notizie dalla rete : maschietto Fiocco Emma Roberts mamma per la prima volta: è nato Rhodes Caffeina Magazine Fiocco azzurro per Emma Roberts: è nato Rhodes

Fiocco azzurro per la celebre attrice: è nato il primo figlio, gioia immensa

