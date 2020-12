E-STC Series, scopriamo il nuovo campionato italiano elettrico con Tesla (Di martedì 29 dicembre 2020) E-STC Series è il primo campionato italiano monomarca totalmente dedicato all’elettrico. Voluto fortemente da ACI Sport e Formula X Italian Series, avrà inizio nella seconda metà del 2021. Le protagoniste della nuova competizione saranno le Tesla Model 3 E-ST, touring car molto performanti, capaci di promettere spettacolo. Nell’attesa del suo inizio, andiamo a scoprire come si svolgerà il giovane campionato e come poter vedere le gare. Il campionato e tappe dell’E-STC Series Il campionato E-STC Series sarà il primo campionato full-electric dell’automobilismo italiano. Voluto da ACI Sport, si pone come obiettivo quello che ormai tutte le serie elettriche si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) E-STCè il primomonomarca totalmente dedicato all’. Voluto fortemente da ACI Sport e Formula X Italian, avrà inizio nella seconda metà del 2021. Le protagoniste della nuova competizione saranno leModel 3 E-ST, touring car molto performanti, capaci di promettere spettacolo. Nell’attesa del suo inizio, andiamo a scoprire come si svolgerà il giovanee come poter vedere le gare. Ile tappe dell’E-STCIlE-STCsarà il primofull-electric dell’automobilismo. Voluto da ACI Sport, si pone come obiettivo quello che ormai tutte le serie elettriche si ...

La E-STC Series è il primo campionato italiano totalmente elettrico. Scopriamo com'è organizzato e quali saranno gli elementi di spettacolo.

