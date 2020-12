È morto Pierre Cardin | lo stilista visionario aveva 98 anni

Leggi su tpi

(Di martedì 29 dicembre 2020) Èa 98lofrancese. Ad annunciarlo è stata la famiglia all’agenzia Afp. Il couturier,e pioniere del prêt-à-porter, si è spento nell’ospedale americano di Neuilly, periferia nord ovest di Parigi. Figlio di immigrati italiani divenne uomo d’affari noto in tutto il mondo. Nato a Sant’Andrea di Barbarana (frazione del comune di San Biagio di Callalata) il 2 luglio 1922 all’anagrafe venne registrato come Pietro Costante, ma 2dopo i genitori partirono per la Francia in cerca di fortuna. Divenne famoso con il nome acquisito con la naturalizzazione francese e da decenniè sinonimo di altra modo ed eleganza. Proprio quest’estate ...