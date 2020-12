È morto Pierre Cardin | l’avanguardista dello stile

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) Si è spento questa mattina in un ospedale nei pressi di Parigi, all’età di 98 anni, lo stilista Pierre Cardin, visionario e pioniere del prêt-à-porter. Nato in Italia, naturalizzato francese, era divenuto un couturier celebre a livello mondiale: fu lui, nel 1959, il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d’alta moda.