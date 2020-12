È morto lo stilista Pierre Cardin. Di sé diceva: “Sono un bambino di periferia” (Di martedì 29 dicembre 2020) Aveva 98 anni. Era nato in provincia di Treviso, i suoi genitori lasciarono l’Italia all’avvento del fascismo Leggi su lastampa (Di martedì 29 dicembre 2020) Aveva 98 anni. Era nato in provincia di Treviso, i suoi genitori lasciarono l’Italia all’avvento del fascismo

