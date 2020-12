È morta Livia Giustolista | giornalista della Rai era stata ricoverata dopo aver contratto il Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Èoggi,il coronavirus,Giustolisi,, prima a Repubblica, poi ad Epoca e poi per 30 anni alla Rai dove ha lavorato tra l’altro anche all’ufficio stampa, motore del premio ‘Giustizia e Libertà’ intitolato al padre Franco, firma storica del giornalismo d’inchiesta, inviato speciale di Paese Sera, L’Ora di Palermo, Il Giorno, Tv7, L’Espresso, autore del saggio L’armadiovergogna sulla stragi naziste in Italia. Giustolisi, classe 1951, impegnata anche nel sindacato, custodememoria del padre, è deceduta improvvisamente in conseguenza del, per il quale erapochi giorni fa pur in ottima salute. Oltre al premio per le migliori ...