DS Borussia Dortmund: "Haaland è guarito, potrebbe essere in campo già domenica"

Erling Haaland avrebbe recuperato dall'infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime gare del 2020 con i gialloneri. A confermarlo è Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund attraverso le colonne della Bild: "La riabilitazione dal problema muscolare accusato ad inizio dicembre è andata molto ben. Partiamo dal presupposto che Erling possa essere in campo contro il Wolfsburg domenica prossima".

