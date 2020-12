“Dovete fare attenzione!”. Roberto Poletti furioso a La Vita in diretta. Quella notizia gli ha fatto perdere il controllo (Di martedì 29 dicembre 2020) L’emergenza coronavirus non è ancora terminata, anche se l’arrivo del vaccino sta facendo tirare un grosso sospiro di sollievo. Se n’è parlato nella puntata del 29 dicembre a ‘La Vita in diretta’, dove era ospite in collegamento Roberto Poletti. Come ben sapete, lui non usa mai mezzi termini ed è sempre diretto nelle sue affermazioni. Circa un mese fa infatti non aveva gradito i grandi affollamenti che si sono già formati in alcune grandi città della nostra Penisola per lo shopping natalizio. Il giornalista e politico italiano aveva affermato: “Io non la posso capire sta roba, ma ci rendiamo conto?”. Per lui è impensabile dimenticarsi delle problematiche in cui versa ancora la nostra nazione a causa della pandemia. Non bisognerebbe dunque assumere comportamenti irresponsabili che potrebbero mettere a rischio tutti noi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) L’emergenza coronavirus non è ancora terminata, anche se l’arrivo del vaccino sta facendo tirare un grosso sospiro di sollievo. Se n’è parlato nella puntata del 29 dicembre a ‘Lain’, dove era ospite in collegamento. Come ben sapete, lui non usa mai mezzi termini ed è sempre diretto nelle sue affermazioni. Circa un mese fa infatti non aveva gradito i grandi affollamenti che si sono già formati in alcune grandi città della nostra Penisola per lo shopping natalizio. Il giornalista e politico italiano aveva affermato: “Io non la posso capire sta roba, ma ci rendiamo conto?”. Per lui è impensabile dimenticarsi delle problematiche in cui versa ancora la nostra nazione a causa della pandemia. Non bisognerebbe dunque assumere comportamenti irresponsabili che potrebbero mettere a rischio tutti noi ...

