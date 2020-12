Dove sono gli aerei che non stanno volando?

capuanogio : Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio.… - matteosalvinimi : Massimo Cacciari: 'Siamo il Paese dove, mediamente, sono state applicate le misure di contenimento più rigide ma an… - matteosalvinimi : Stamattina, nonostante la #neve, come tanti altri Milanesi sono uscito di casa e sono andato con gioia a donare il… - tomasetti_ : @CucchiRiccardo Troppo buono, sui social il “male” è, in parte, eliminabile bloccando chi lo augura, queste bestie… - albealias : 'essi' stanno creando precedenti devastanti per la democrazia e le #oppofinzioni che fanno? Sempre sì con la testa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sono

Tu News 24

A Mosca i monumenti non mancano, ma se siete in cerca di qualche capolavoro meno conosciuto, non perdetevi questi edifici. Ce ne sono in stile Liberty, in stile Impero e in stile Eclettico; insomma un ...Il V-day di Frosinone è oggi alle 11 all’Asl. A cinque operatori sanitari sarà somministrato il vaccino contro il Covid. È l’inizio della rivoluzione, anche in Ciociaria, con l’obiettivo del ritorno a ...