Donnarumma | Raiola chiede 10 milioni al Milan | aggancio a Oblak in vista?

Si apre la trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. L'agente chiede per il suo assistito almeno 10 milioni a stagione, mentre i rossoneri tentennano per il momento. Una cifra significativa perché permetterebbe al portiere italiano di mettersi sullo stesso piano dei colleghi più illustri.

Donnarumma andrebbe a quota 10, appaiando il numero uno dell'Atletico Madrid Jan Oblak. Superato di misura Ederson, che al Manchester City percepisce 9,9 milioni di euro. Sette milioni per Keylor Navas al PSG, mentre Alisson si ferma a quota 5. Il primo della classifica resta David De Gea.

