Domani nuove dosi di vaccino a Napoli, a chi verranno somministrate? L’elenco (Di martedì 29 dicembre 2020) Continua la campagna di vaccinazione in Campania. Domani l’Esercito italiano consegnerà le nuove dosi per poi procedere alla somministrazione già giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio. Consegna rallentata per l’ondata di maltempo che ha travolto l’Europa, senza risparmiare neppure Napoli (che ieri sera ha visto pioggia, vento e mareggiate come non si ricordavano da tempo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Continua la campagna di vaccinazione in Campania.l’Esercito italiano consegnerà leper poi procedere alla somministrazione già giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio. Consegna rallentata per l’ondata di maltempo che ha travolto l’Europa, senza risparmiare neppure(che ieri sera ha visto pioggia, vento e mareggiate come non si ricordavano da tempo, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

EnelGroupIT : Oggi ci sono parole che con forme nuove raccontano l’energia di domani. Continua a seguirci e scoprile tutte ???????… - ValerioCalvelli : RT @repubblica: Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani [aggiornamento de… - repubblica : Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani [aggiorna… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani - repubblica : Un giorno di ritardo per i vaccini Pfizer. Le nuove 470mila dosi in arrivo stasera e somministrate domani -