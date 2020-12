Domande e risposte: dalla gravidanza all’allergia grave, guida alla vaccinazione in sicurezza (Di martedì 29 dicembre 2020) Le donne in gravidanza e gli allergici gravi non sono esclusi dalla campagna. Ma dovranno valutare con il proprio medico il rapporto fra rischi e benefici. Nuovi test sui bambini diranno se l'immunizzazione è adatta anche a loro. In caso di mutazioni estese del virus, il vaccino... Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) Le donne ine gli allergici gravi non sono esclusicampagna. Ma dovranno valutare con il proprio medico il rapporto fra rischi e benefici. Nuovi test sui bambini diranno se l'immunizzazione è adatta anche a loro. In caso di mutazioni estese del virus, il vaccino...

istsupsan : ?? #VACCINO ANTI-#COVID19: LE FAQ ISS Le domande più frequenti, le risposte dei nostri ricercatori. ?? Il vaccino c… - regionepiemonte : Le domande più frequenti e le risposte sulla vaccinazione anti #covid19 sono pubblicate sul sito del… - repubblica : Domande e risposte sul vaccino. Sicurezza, efficacia ed effetti collaterali, le 10 cose da sapere [di Elena Dusi] [… - Rastt1 : Non credo ci siano risposte esatte a certi quesiti. Anni di domande a cui non troverò risposte. - cronaca_news : Domande e risposte: dalla gravidanza all’allergia grave, guida alla vaccinazione in sicurezza… -