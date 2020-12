Dolcificanti al posto dello zucchero? Nessun beneficio apprezzabile

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non ci sono evidenze scientifiche forti di benefici dovuti all'uso dial. Lo afferma una revisione, svolta dalla Cochrane Foundation, degli studi pubblicati sul tema, e pubblicata dalla rivista Bmj.I ricercatori hanno analizzato 56 studi diversi condotti in Europa sui possibili benefici su peso, glicemia, salute orale, tumori e altre patologie della sostituzione degli zuccheri con alternative meno caloriche. "In generale - scrivono gli autori -, i risultati mostrano che per la maggior parte degli esiti non ci sono differenze rilevanti dal punto di vista statistico o clinico tra chi è esai, a diverse dosi, e chi non lo è".Negli adulti ad esempio pochi studi suggeriscono piccoli miglioramenti nell'indice di massa corporea e nella ...