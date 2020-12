(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Ilha posto alla questione disul decreto legge sulla sanità in, già approvato dalla Camera. Hanno avuto quindi inizio le dichiarazioni di voto, seguirà la chiama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NadaAlfano : RT @TgLa7: Dl #Calabria: #Senato; governo pone fiducia - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Dl #Calabria: #Senato; governo pone fiducia - TV7Benevento : Dl Calabria: governo pone fiducia al Senato... - TgLa7 : Dl #Calabria: #Senato; governo pone fiducia - repubblica : RT @RepubblicaTv: Dl Calabria, la discussione e il voto al Senato: E' in corso, nell'Aula del Senato, l'esame del decreto legge sulla sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria governo

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Il governo ha posto al Senato la questione di fiducia sul decreto legge sulla sanità in Calabria, già approvato dalla Camera. Hanno avuto quindi inizio le dichiarazioni di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', ha chiesto la fiducia sul Dl sulla ...