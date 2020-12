Dl Calabria: al via al Senato ‘chiama’ per voto fiducia (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) – Ha preso il via da poco nell’aula di palazzo Madama la ‘chiama’ dei Senatori per il voto di fiducia posto dal governo sul Dl Calabria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) – Ha preso il via da poco nell’aula di palazzo Madama ladeiri per ildiposto dal governo sul Dl. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Dl Calabria: al via al Senato 'chiama' per voto fiducia... - alexsja : Botte, botte (dialettiche, eh) da orbi. E non è neanche iniziata la campagna elettorale. Calabria, Spirlì spinge pe… - fabriziogiannat : RT @Fefinho83: Tutti a esaltare Ibra, Theo e Kjaer, cioé i piú importanti forse di questo Milan (anche Benna e Kessié). Ma 1 nota speciale… - DrAversa : Commissario Straordinario Sanità Regione Calabria: Salviamo il S. Anna Hospital Catanzaro - Firma la petizione!… - pianainforma : Kaulonia Tarantella Festival, stasera il travolgente ritmo delle Faraualla - -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria via Voto di fiducia sul Decreto Calabria, al via la discussione in Senato Corriere della Calabria Messina Servizi Bene Comune. Gara d’appalto per i servizi assicurativi – polizza incendio/furto

La MessinaServizi Bene Comune ha pubblicato il bando di gara per la fornitura dei servizi assicurativi – polizza incendio/furto. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed illimitatament ...

Covid: a breve in funzione laboratorio molecolare Unical

Dopo l'Epifania dovrebbe entrare a pieno regime il laboratorio di biologia molecolare Covid del centro sanitario dell'Università della Calabria. In attesa ...

La MessinaServizi Bene Comune ha pubblicato il bando di gara per la fornitura dei servizi assicurativi – polizza incendio/furto. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed illimitatament ...Dopo l'Epifania dovrebbe entrare a pieno regime il laboratorio di biologia molecolare Covid del centro sanitario dell'Università della Calabria. In attesa ...